ليفنى: المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية معقدة للغاية

قالت وزيرة العدل الإسرائيلية تسيبى ليفنى إن المفاوضات الإسرائيلية- الفلسطينية مُعقدة للغاية حيث يتم خلالها النقاش حول مختلف القضايا العالقة.

وذكر راديو "صوت إسرائيل"، اليوم الأحد، أن ليفنى أعربت عن رفضها لما نشرته وسائل الإعلام من أن الجانبين الإسرائيلى والفلسطينى وصلا إلى طريق مسدود فى مفاوضاتهم.

وفى السياق ذاته، أكدت ليفنى أن قضاة المحكمة العليا يتقيدون بالقيم الأساسية اليهودية لدولة إسرائيل ويشكلون قدوة للكنيست والجمهور.. مضيفة "سأكافح بكل الوسائل المتاحة محاولات بعض نواب الكنيست لسن قوانين ترمى لتقييد المحكمة العليا وإخضاعها لإمرة الكنيست".. واصفة مثل هذه المحاولات بـ"الخطيرة" التى من شأنها أن تمس بمكانة إسرائيل.