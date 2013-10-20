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ارتفاع عدد مشتركى المحمول بمصر إلى 96مليونا و"الأرضى"ينخفض لـ6ملايين

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ارتفاع عدد مشتركى المحمول بمصر إلى 96مليونا و"الأرضى"ينخفض لـ6ملايين ارتفاع عدد مشتركى المحمول بمصر إلى 96مليونا و"الأرضى"ينخفض لـ6ملايين

كشف تقرير حديث صادر عن وزارة التخطيط ارتفاع عدد المشتركين فى خدمة التليفون المحمول إلى 96.77 مليون مشترك فى يونيو الماضى، مقارنة بـ94.23 مليون مشترك فى أبريل، وتراجع عدد المشتركين فى خدمة التليفون الثابت، مسجلة 6.98 مليون مشترك فى يونيو، مقارنة بـ8.65 مليون مشترك فى إبريل.

وأرجع التقرير تراجع المؤشرات الخاصة بمشتركى الهاتف الثابت، لعدم دفع الفواتير الخاصة بالهواتف الثابتة، ومن ثم استبعاد الاشتراكات المدفوعة مؤقتًا.

فيما بلغ عدد مستخدمى الإنترنت 35.95 مليون مستخدم فى يونيو، مقارنة بـ33.44 فى أبريل، وبلغ عدد مستخدمى خدمة الإنترنت فائق السرعة "دى اس ال" 2.39 مليون مشترك فى يونيو، مقارنة بـ2.34 مليون مشترك فى أبريل، وبلغ عدد الشركات العاملة فى مجال تكنولوجيا المعلومات 5428 شركة فى يونيو، مقارنة بـ5309 فى أبريل.

وبلغت رءوس الأموال المصدرة للشركات العاملة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فى شهر يونيو 46.64 مليار جنيه، مقارنة بـ46.56 مليار جنيه فى شهر أكتوبر، وبلغ عدد مكاتب البريد الحكومية فى شهر يونيو 3826، مقارنة بـ3823 مكتبا فى شهر أبريل.

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