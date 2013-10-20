رئيس الجالية المصرية بفرنسا: الإخوان جبناء.. والسيسي سبب لهم الرعب في الخارج والداخل

كتب : فاطمة النشابي منذ 28 دقيقة

قال صالح فرهود، رئيس الجالية المصرية بفرنسا، إن أبناء الجالية المصرية بفرنسا يتصدون لكل محاولات الإخوان المأجورين من تركيا وقطر، مشيرًا إلى أن الإخوان جبناء والفريق السيسي، وزير الدفاع، سبب لهم الرعب في الخارج والداخل.

وأضاف فرهود، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هنا العاصمة" مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "سي بي سي" مساء أمس، أن بعض العناصر التابعة للإخوان، أرسلوا تهديدًا لصالون "الخريف" فى باريس، وهناك عناصر تابعة للإخوان، حاولوا تعليق صور لمرسي داخل المعرض.

وأكد على أن الجالية، أسست مقرًا للمصريين، أكبر من مقر السفارة المصرية بباريس ومساحته 4 آلاف متر، والمقر مستعد لاستقبال كافة الفاعليات المصرية في فرنسا.

وأشار إلى أن الاعتداء على الكاتب الكبير علاء الأسواني، دبرت من أقلية مصرية تابعة للإخوان، وعدد من أنصار الإخوان من تونس والمغرب وتركيا