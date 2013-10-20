من التي تفوَّقت في سباق الأناقة هذا الأسبوع؟

كل يوم تفاجئنا النَّجمات بإطلالات جذَّابة على السجَّادة الحمراء أو في إطلالات يوميَّة أثناء تجوُّلهنَّ في الشوارع، وقد لفتتنا في هذا الأسبوع 25 إطلالة لأجمل نجمات هوليوود.

اجتمعت العديد من النَّجمات في حفل ساهر أُقيم في لوس أنجلوس مؤخراً، حيث تألَّقن بإطلالات رائعة، فقد ظهرت النَّجمة Charlize Theron بإطلالة أخَّاذة كالعادة بفستان أسود رائع حمل توقيع دار الأزياء الشَّهيرة "Alexander McQueen", بينما اختارت زميلتها Amy Adams فستاناً أزرقاً جميلاً من تصميم اللبنانيّ المبدع ايلي صعب, أمَّا Gwen Stefani فقد بدت مشرقة أثناء حملها بفستان فضيّ جميل من Salvatore Ferragamo.

كما لفتنا في إطلالات النَّجمات هذا الأسبوع حرصهنَّ على التنويع في الألوان، حيث ظهرت الممثِّلة Carey Mulligan بفستان أصفر قصير، واختارت الممثِّلة Kate Winslet فستاناً رائعاً باللون الأحمر, أمَّا الجميلة Olivia Munn فقد ظهرت بفستان ذو لون أخضر مشرق في آخر إطلالاتها على السجَّادة الحمراء .

جمعنا لكِ في الصُّور أعلاه أجمل 25 صورة للنَّجمات في هذا الأسبوع.

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