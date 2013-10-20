وزيرة الصحة ومحافظ القاهرة يزوران مستشفى بدار السلام متوقف بناؤها منذ 16 عاما

كتب : طارق عبدالعزيز منذ 2 دقيقة

تفقدت الدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور جلال مصطفى السعيد، محافظ القاهرة، صباح اليوم، مشروع تطوير وإحلال مستشفى هرمل بدار السلام، والتي يتم بناؤها منذ أكثر من 16 عاما، وحتى الآن لم يتم الانتهاء منها؛ للوقوف على أسباب عدم الانتهاء من المشروع حتى الآن.

وعقدت الوزيرة والمحافظ، اجتماعًا مع الشركة المنفذة والإدارة الهندسية بالوزارة والجهات التنفيذية، لسرعة الانتهاء من المشروع، وإزالة جميع معوقات التشغيل.

ومن المنتظر أن يتم افتتاح المستشفى فى القريب العاجل، بقوة 174 سريرا، وتكلفة مبانى فقط 185 مليون جنيه لخدمة أهالي المنطقة.