الليمون والعسل والبقدونس للتخلص من رائحة الفم الكريهة

تتسبب رائحة الفم الكريهة وغير المستحبة فى العديد من المواقف المحرجة، وقال إن هناك عدة خطوات هامة للتخلص من هذه المشكلة نهائيا، وتعطير رائحة الفم طبيعيا، أولها، الحرص دائما على تنظيف الأسنان والفم على الأقل مرتين يوميا وهذا للتخلص من الأطعمة المتراكمة التى تسبب نمو البكتيريا، وبالتالى تسبب الرائحة الكريهة للفم، كذلك ضرورة الاهتمام بتنظيف اللسان بفرشاة، خاصة لأن اللسان يحتوى على بكتيريا وخلايا ميتة بأنواع عديدة، إضافة إلى الحرص على شرب الماء والعصائر المرطبة بكثرة حتى لا يترك الفم جافا لفترات طويلة، ما يجعل للفم رائحة كريهة الرائحة.

وأشار حلمى إلى أن هناك بعض الوصفات الطبيعية للتخلص من رائحة الفم الكريهة، ومنها غسول الفم الطبيعى بالعسل والليمون للتخلص من الرائحة، حيث تعصر ليمونة كاملة ويضاف عصيرها لنصف كوب من الماء الدافئ ويضاف إليهما ملعقة كبيرة من عسل النحل وتمزج جيدا ويغسل الفم بهذا الغسول عدة مرات فى اليوم.

كما أن مضغ البقدونس يمتص أية رائحة كريهة، وخاصة بعد الأطعمة قوية الرائحة مثل البصل والثوم، كذلك فإن مضغ لبان الدكر يقوى الأسنان، ويحسن أداء اللثة ويعطر الفم واللسان عمومًا ويطيب رائحة الفم.

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