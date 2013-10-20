50 شركة عالمية ومحلية لتوفير 10 آلاف فرصة عمل بملتقى توظيف الشباب

قال محمود الشربينى المدير التنفيذى لمركز التدريب الصناعى، إن ملتقيات التوظيف نتاج التدريب من أجل التشغيل، موضحا أنه مبنى على الطلب وآلية تنفيذ مدربة للحصول على نتائج جيدة للحد من نسبة البطالة بين الشباب.

وأوضح الشربينى خلال مؤتمر الإعلان عن تنظيم ملتقى لتوظيف الشباب، بالتعاون مع وزارة الشباب ووزارة التجارة والصناعة بحضور المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب، ومنير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة، اليوم بمركز التعليم المدنى أن برنامج التدريب من أجل التشغيل يعمل على خلق آلية تنفيذية لتدريب وتشغيل الشباب، ونطاق عمل البرنامج التدريب فى القطاعات المختلفة لتأهيل الشباب حتى يصبح مواطن منتج، قائلا "نريد العامل الصالح وأن يكون سلوكه طيبا لكى يتفهم قواعد العمل فى محاوله لتقليل نسبة التسرب من العمل بعد اجتياز مرحلة التدريب والحصول على فرصة عمل".

وأوضح الشربينى أن المجلس يقوم بدفع 20 جنيها للعامل وهو حافز تدريبى فى سبيل الالتزام للحصول على الشهادة، وأيضا للحصول على وظيفة البرامج استطاع أن يتثبت إمكانية تعميمه فى عدد كبير من المجالات، موضحا أنه سيتم تعميمه عن طريق وزارة الشباب، لافتا أن الملتقى 50 شركة عالمية ومحلية لتوفى أكثر من 10 آلاف فرصة عمل للشباب.

وذكر الشربينى، أنه سيتم عقد عدد من ملتقيات فى كافة محافظات وقرى مصر ولابد أن يعرف الشاب الفرق بين الأمان الوظيفى والمسار الوظيفى ومميزات العمل.