أخبار عاجلة

ستاد مصر: لقاء مع إيهاب جلال بعد فوزه على الإسماعيلي بثلاثية -
إخلاء سبيل 11 متهمًا في أحداث "المهيدات" بكفالة 5 آلاف جنيه -
رئيس نادي القضاة: لم نتلق أي مبادرة من "النواب" لحل أزمة "رؤسات الهيئات" -
توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي الداخلية والشباب -
رئيس باراجواي يدعو إلى التهدئة بعد مقتل شاب وحرق مبنى البرلمان -
ضبط 5 ركاب حاولوا تهريب "صيدلية متنقلة" إلى الكويت بالمطار -
رئيس مجلس الوزراء يتوجه إلى البنك المركزي للقاء طارق عامر -
التعادل يحسم قمة «البريميرليج» بين أرسنال ومانشستر سيتي -
ريال مدريد يعزز صدارته لـ«الليجا» بثلاثية في شباك ألافيس -
أياكس يفوز على فينورد بثنائية ويقترب من صدارة الدوري الهولندي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"التعليم": تخفيف المناهج بشمال سيناء مراعاة لتأخير الدراسة

Google+ Print
"التعليم": تخفيف المناهج بشمال سيناء مراعاة لتأخير الدراسة "التعليم": تخفيف المناهج بشمال سيناء مراعاة لتأخير الدراسة

أصدرت الدكتورة مايسة فاضل رئيسة قطاع التعليم العام بالوزارة، تعليمات شفهية صباح اليوم، لحسن حجازى مدير مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، بمراعاة تأخير الدراسة شهر كامل بالمحافظة وتأجيلها للمرة الثالثة بسبب الأوضاع الأمنية.

وقالت مايسة فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن الوزارة لا تملك تحديد موعد الدراسة فى محافظة شمال سيناء، بسبب اضطراب الأوضاع الأمنية وخطورتها على حياة الطلاب دون أن تستبعد، إمكانية تأجيل الدراسة للمرة الرابعة.

وأشارت إلى أن الجهات السيادية تتشاور بشأن موعد الدراسة وتخبر الوزارة بإمكانية البدء أو التأجيل، مشددة على أن حياة وأرواح الطلاب والمعلمين يفوق أى اعتبارات أخرى.

وكانت الدراسة قد تأجلت بشمال سيناء للمرة الثالثة بعد تأجيلها مرتين الأولى أسبوع عن بدء الدراسة، ثم تأجيلها لما بعد إجازات عيد الأضحى وأخيرا تأجيلها أسبوع جديد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365