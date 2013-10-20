"التعليم": تخفيف المناهج بشمال سيناء مراعاة لتأخير الدراسة

أصدرت الدكتورة مايسة فاضل رئيسة قطاع التعليم العام بالوزارة، تعليمات شفهية صباح اليوم، لحسن حجازى مدير مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، بمراعاة تأخير الدراسة شهر كامل بالمحافظة وتأجيلها للمرة الثالثة بسبب الأوضاع الأمنية.

وقالت مايسة فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن الوزارة لا تملك تحديد موعد الدراسة فى محافظة شمال سيناء، بسبب اضطراب الأوضاع الأمنية وخطورتها على حياة الطلاب دون أن تستبعد، إمكانية تأجيل الدراسة للمرة الرابعة.

وأشارت إلى أن الجهات السيادية تتشاور بشأن موعد الدراسة وتخبر الوزارة بإمكانية البدء أو التأجيل، مشددة على أن حياة وأرواح الطلاب والمعلمين يفوق أى اعتبارات أخرى.

وكانت الدراسة قد تأجلت بشمال سيناء للمرة الثالثة بعد تأجيلها مرتين الأولى أسبوع عن بدء الدراسة، ثم تأجيلها لما بعد إجازات عيد الأضحى وأخيرا تأجيلها أسبوع جديد.