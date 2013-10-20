دي ماريا يضغط أعصاب بيل وإسكو في ريال مدريد

بحسب صحيفة ماركا، لازال أنخل دي ماريا اللاعب الأكثر نشاطا في صفوف ريال مدريد بحسابات المدير الفني كارلو أنشيلوتي.

أنشيلوتي يبحث عن ثلاثي للعب خلف رأس الحربة كريم بنزيمة أو ألفارو موراتا.

في الاسابيع الماضية، اعتمد أنشيلوتي على أنخل دي ماريا مع إسكو وثالثهم طبعا كريستيانو رونالدو.

الآن جاريث بيل مستعد للدخول، والصفقة ذات الـ100 مليون يورو يجب أن تجد مكانها في التشكيل الأساسي.

المكان الطبيعي لبيل في الملعب هو الجناح الأيمن، بحسب ما صرح أنشيلوتي عن نجمه الويلزي الأعسر.

لكن أداء دي ماريا، يجعل أنشيلوتي حين يقحم بيل في الفريق كبديل يضعه في مكان إسكو.

ومع جاهزية بيل قبل مباراة ريال مدريد ويوفنتوس، يبدو دي ماريا الأقوى في فريق أنشيلوتي، والذي قد يؤخر ظهور النجم المنتقل من توتنام أو يقتل طموح إسكو في التحول لزيدان جديد في الميرنجي.