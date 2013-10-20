الأوبزرفر: الاغتيالات تدفع ليبيا لحرب أهلية بعد عامين من مقتل القذافى

حاز تردى الوضع السياسى والأمنى فى ليبيا مع الذكرى الثانية لمقتل الرئيس السابق، معمر القذافى، على اهتمام الصحف العالمية اليوم.

فقد نشرت صحيفة الأوبزرفر البريطانية، مقالاً لكريس ستيفان بعنوان "الاغتيالات فى ليبيا تدفع البلاد نحو نشوب حرب أهلية بعد مرور عامين على مقتل القذافى"، قال فيه إنه مع احتفاء ليبيا اليوم بمرور عامين على مقتل القذافى على ما يبدو تقف البلاد على شفا الدخول فى حرب أهلية وقتال من شرق مدينة بنغازى التى شهدت شرارة بدء الربيع العربى.

وأضاف كريس أن "العنف الدائر بين الميليشيات الراديكالية والقوات الليبية النظامية فى بنغازى، مستمر منذ أشهر عدة، مضيفاً "شهدت البلاد العديد من الحوادث العنيفة، ومنها ذبح جنديين كانا فى قاعدتهما العسكرية وقتل قائد عسكرى فى الجيش الليبى أثناء مغادرته الجامع".

ومضى يقول: "إن الميليشيات العسكرية فى ليبيا تحت المجهر اليوم أكثر من أى وقت مضى فى بلد يعصف به العنف والركود الاقتصاد"، مشيراً إلى أن "الدافع وراء انتشار العنف فى الآونة الأخيرة يعود إلى العملية التى قامت قوات الكوماندوز الأمريكية، للقبض على مطلوب للقاعدة، وهو اليوم يحاكم فى نيويورك".