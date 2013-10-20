عودة السحابة السوداء بسبب حرق قش الأرز بالغربية

انتشرت ظاهرة السحابة السوداء مجددًا فى سماء محافظة الغربية، بمختلف المدن والمراكز، بعد تصاعد عمليات حرق قش الأرز، وخاصة فى الليل بعيدا عن عيون الرقابة.

يأتى ذلك رغم تصريحات وكيل وزارة الزراعة التى أكد فيها أنه سيتم المرور اليومى على جميع الأراضى الزراعية من جانب المشرفين الزراعين، بالتنسيق مع العمد والمشايخ والإدارات الزراعية والجمعيات لتحرير محاضر فورية للفلاحين المخالفين، الذين يقومون بحرق قش الأرز بدلا من الاستفادة من تدويره وصناعة الأسمدة، للتقليل من السحابة السوداء، التى تغطى سماء المحافظة.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة، أن مديرية الزراعة بالغربية قامت بتحرير 490 محضراً منذ بداية موسم حصاد الأرز، وما زالت عمليات الحرق مستمرة، مما تسبب فى وجود سحابة بكثافة فى سماء المحافظة، وانتشار لظاهرة الشبورة فى الساعات الأولى من الصباح.