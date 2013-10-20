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محافظ الأقصر يلتقى الأجانب المقيمين بالمحافظة لمناقشة مشكلاتهم

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محافظ الأقصر يلتقى الأجانب المقيمين بالمحافظة لمناقشة مشكلاتهم محافظ الأقصر يلتقى الأجانب المقيمين بالمحافظة لمناقشة مشكلاتهم

التقى اللواء طارق سعد الدين محافظ الأقصر جنوب بعدد من الأجانب المقيمين بالمحافظة، لبحث المشكلات التى تواجههم ورؤيتهم لتطوير المحافظة، وذلك بهدف تسويق المنتج السياحى بالأقصر.

وأشار المحافظ إلى أنه تم الاتفاق على إنشاء جمعية تضم كافة الأجانب المقيمين بالأقصر، لتلقى شكاواهم ومقترحاتهم لتنشيط المنتج السياحى بما يشجع كافة الدول الأوروبية على رفع الحظر عن مصر.

وأكد أن الأجانب المقيمين بالمحافظة بمثابة حلقة الوصل بين الأقصر والعالم كونهم أكثر علماً بما يحتاج السياح الوافدون من بلادهم، ومن ثم يجب الأخذ بمقترحاتهم للتجديد من المنتج السياحى وتطويره لتلبية احتياجات السياح.
> وأعلن اللواء حافظ حسين الخبير الأمنى والسياحى بالأقصر أنه سيتم إنشاء موقع إلكترونى للتواصل مع الأجانب المقيمين بالمحافظة، وإعلان أهم الأحداث السياحية من خلاله.

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مصر 365

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