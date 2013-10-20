دراسة بجامعة بنها حول تطبيقات الأقمار الصناعية

حصل المهندس مؤمن عوض حبيب على درجة الماجستير من كلية الهندسة بشبرا قسم الهندسة المساحية، وذلك من خلال الدراسة المقدمة تحت عنوان "تطبيقات الأقمار الصناعية الحديثة فى تقييم مجال الجاذبية" وتهدف إلى تحسين معرفتنا بمهام الأقمار الصناعية الخاصة بالجاذبية لإنتاج النماذج التوافقية المختلفة، وتطبيق أحدث هذه النماذج فى تقييم دقة تعيين مجال الجاذبية فى مصر.

فيما تعرض البحث إلى مجموعة من النماذج التوافقية لمجال الجاذبية الأرضية والتى تعتمد على البيانات المنتجة من الأقمار الاصطناعية الجديدة، ولذلك فإن تقييم أداء هذه النماذج لتحديد أنسبها لمصر، وقد تم تقييم بعض النماذج فى الفترة من 1996م حتى الآن عن طريق مقارنة بقيم الشواذ التناقلية من كل منها، ومقارنتها بالقيم الحقيقية لتلك الشواذ الموزعة على مجمل مساحة مصر لاستبيان أيهما أكثر تمثيلا لمجال الجاذبية الأرضية فى مصر.