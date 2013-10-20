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وفد عسكرى روسى يبحث التعاون الدفاعى فى إيران

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وفد عسكرى روسى يبحث التعاون الدفاعى فى إيران وفد عسكرى روسى يبحث التعاون الدفاعى فى إيران

استقبل قائد القوة الجوية الإيرانية العميد حسن شاه صفى، اليوم الأحد، وفدا عسكريا روسيا بقيادة نظيره الروسى فيكتور بونداريف فى مقر القيادة بالعاصمة طهران.

وذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية، أن الطرفين عقدا محادثات حول توقيع اتفاقيات فى المجالات الدفاعية ومن ضمنها المجال الصاروخى وكذلك التعاون الدفاعى.

ومن ضمن فقرات برامج زيارة الوفد العسكرى الروسى رفيع المستوى لإيران، اللقاء مع عدد من قادة ومسئولى القوات المسلحة الإيرانية ومن بينهم العميد فرزاد اسماعيلى وقائد القوة الجوفضائية العميد حاجى زادة.

كما سيزور الوفد العسكرى الروسى جامعة "الشهيد ستارى" للعلوم والفنون الجوية وقاعدة "الشهيد لشكرى" الجوية فى مهرآباد بطهران وقاعدة "الشهيد بابائى" الجوية فى أصفهان.

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