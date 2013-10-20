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الأردن يشارك فى اجتماع أصدقاء سوريا بلندن بعد غد

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الأردن يشارك فى اجتماع أصدقاء سوريا بلندن بعد غد الأردن يشارك فى اجتماع أصدقاء سوريا بلندن بعد غد

يشارك وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردنى ناصر جودة، فى اجتماع أصدقاء سوريا الذى سيعقد فى العاصمة البريطانية لندن بعد غد الثلاثاء إلى جانب 11 دولة أساسية فى مجموعة الأصدقاء.

صرح بذلك مصدر مسئول فى وزارة الخارجية وشئون المغتربين لصحيفة (الغد) اليوم الأحد قائلا "إن وزراء خارجية 11 دولة أساسية فى مجموعة الأصدقاء سيشاركون بالاجتماع لمناقشة الوضع فى سوريا ومؤتمر جنيف 2".

والدول المشاركة هى: وقطر والسعودية والإمارات العربية المتحدة وتركيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة وقياديون فى الائتلاف السورى المعارض إضافة إلى الأردن.

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