بيكيه لشاكيرا: من المنتخب الذي ستشجعيه في كأس العالم حبيبتي؟

كولومبيا في كأس العالم، إسبانيا كذلك.. فمن تختار شاكيرا لتعطيه حماسها وتشجعيها في المدرجات، منتخب بلادها أما فريق صديقها وأب ابنها؟

هذا السؤال وجهه نجم برشلونة ومنتخب إسبانيا جيرارد بيكيه لصديقته المطربة الكولومبية الشهيرة عبر تويتر؟

وأجابت شاكيرا "كولومبيا وطني، تميمة حظي".

كولومبيا تملك صفا قويا يقوده المهاجم المتميز راداميل فالكاو، بينما إسبانيا حاملة اللقب بنجومها شابي هرنانديز وسيسك فابريجاس وأندريس إنيستا مع بيكيه.

ثم عقبت شاكيرا بإجابة ترضي جميع الأطراف "ستكون المباراة النهائية بين إسبانيا وكولومبيا، قبلاتي".