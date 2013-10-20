مغلى الشعير يمنع تكون الحصوات فى الكلى ويعمل على غسلها

ينزعج البعض عند شرب مغلى الشعير بسبب طعمه غير المحبب، وعلى الرغم من فائدته المذهلة فى غسيل الكلى وتنظيفها بالكامل وحمايتها من أمراض عدة، إلا أن مذاق الشعير يقف عائقا أمام البعض. فيلجئوا إلى تناوله معبأ مصنعا وهو بديل غير صحى بالكامل.

حيث يساعد الشعير على التخلص من الأملاح ويمنع تكوين الحصوات فى الكلى، ويعمل على غسلها وتنظيفها من أى شوائب قد تتسبب لها فى الإصابة بالانسداد أو الفشل الكلوى، كما قال الدكتور محمد عامر استشارى أمراض الكلى والمسالك.

ونصح عامر بغلى حبوب الشعير فى المياه لفترة تتراوح من 20 إلى 30 دقيقة. وشربه يوميا قبل وجبة الإفطار.

وأكد عامر أن شرب مشروب حبوب الشعير المغلى أفضل بكثير من تناوله مصنعا ومعبأ، حيث يكون خاليا من المواد الحافظة والنكهة، محرزا نتائج أعلى فى علاج المرضى بالكلى لأنه خام وطبيعى. كما أن هناك أنواعا من مشروبات الشعير تكون محلاة ومضاف إليها السكر بنسب عالية.

ونصح عامر بإضافة الزعتر أو النعناع الأخضر الطازج أو البقدونس أو الكرفس لمغلى حبوب الشعير إذا كان مذاقه غير محبب، ولكن بعد الانتهاء تماما من غليه بعدة دقائق ليضفى مذاقا جيدا عليه ويحمى العنصر المضاف من تطاير الفائدة منه، ويتمكن الشخص من شربه بسهولة.