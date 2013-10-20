أخبار عاجلة

ستاد مصر: لقاء مع إيهاب جلال بعد فوزه على الإسماعيلي بثلاثية -
إخلاء سبيل 11 متهمًا في أحداث "المهيدات" بكفالة 5 آلاف جنيه -
رئيس نادي القضاة: لم نتلق أي مبادرة من "النواب" لحل أزمة "رؤسات الهيئات" -
توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي الداخلية والشباب -
رئيس باراجواي يدعو إلى التهدئة بعد مقتل شاب وحرق مبنى البرلمان -
ضبط 5 ركاب حاولوا تهريب "صيدلية متنقلة" إلى الكويت بالمطار -
رئيس مجلس الوزراء يتوجه إلى البنك المركزي للقاء طارق عامر -
التعادل يحسم قمة «البريميرليج» بين أرسنال ومانشستر سيتي -
ريال مدريد يعزز صدارته لـ«الليجا» بثلاثية في شباك ألافيس -
أياكس يفوز على فينورد بثنائية ويقترب من صدارة الدوري الهولندي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

مغلى الشعير يمنع تكون الحصوات فى الكلى ويعمل على غسلها

Google+ Print
مغلى الشعير يمنع تكون الحصوات فى الكلى ويعمل على غسلها مغلى الشعير يمنع تكون الحصوات فى الكلى ويعمل على غسلها

ينزعج البعض عند شرب مغلى الشعير بسبب طعمه غير المحبب، وعلى الرغم من فائدته المذهلة فى غسيل الكلى وتنظيفها بالكامل وحمايتها من أمراض عدة، إلا أن مذاق الشعير يقف عائقا أمام البعض. فيلجئوا إلى تناوله معبأ مصنعا وهو بديل غير صحى بالكامل.

حيث يساعد الشعير على التخلص من الأملاح ويمنع تكوين الحصوات فى الكلى، ويعمل على غسلها وتنظيفها من أى شوائب قد تتسبب لها فى الإصابة بالانسداد أو الفشل الكلوى، كما قال الدكتور محمد عامر استشارى أمراض الكلى والمسالك.

ونصح عامر بغلى حبوب الشعير فى المياه لفترة تتراوح من 20 إلى 30 دقيقة. وشربه يوميا قبل وجبة الإفطار.

وأكد عامر أن شرب مشروب حبوب الشعير المغلى أفضل بكثير من تناوله مصنعا ومعبأ، حيث يكون خاليا من المواد الحافظة والنكهة، محرزا نتائج أعلى فى علاج المرضى بالكلى لأنه خام وطبيعى. كما أن هناك أنواعا من مشروبات الشعير تكون محلاة ومضاف إليها السكر بنسب عالية.

ونصح عامر بإضافة الزعتر أو النعناع الأخضر الطازج أو البقدونس أو الكرفس لمغلى حبوب الشعير إذا كان مذاقه غير محبب، ولكن بعد الانتهاء تماما من غليه بعدة دقائق ليضفى مذاقا جيدا عليه ويحمى العنصر المضاف من تطاير الفائدة منه، ويتمكن الشخص من شربه بسهولة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365