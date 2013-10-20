حراك سلمي في مدينة غريان الليبية لإسقاط حكومة زيدان

كتب : أ ش أ منذ 29 دقيقة

طالب عشرات المتظاهرين بمدينة غريان الليبية بضرورة العمل على إسقاط الحكومة المؤقتة التي يقودها علي زيدان وإيجاد بديل لها.

وجاب المتظاهرون الليلة الماضية شوارع المدينة، التى تقع في الجزء الشمالي الغربي للبلاد على قمة الجبل، على بعد 75 كم جنوب مدينة طرابلس، وهم يرددون شعارات طالبوا خلالها من المؤتمر الوطني العام بسحب الثقة من حكومة زيدان وتشكيل أخرى بديلة تقود البلاد في المرحلة الراهنة، بسبب ما وصفوه بعجز الحكومة الحالية عن إدارة شؤون البلاد.

وأعلن المتظاهرون مواصلتهم الحراك السلمي لحين إسقاط الحكومة، والانتقال بالمُظاهرات أمام مقر المؤتمر الوطني في العاصمة طرابلس بعد غد الثلاثاء.