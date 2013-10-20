حبس 4 فتيات 15 يومًا لحيازتهن منشورات مدونًا عليها «مشروع شهيدة» بالإسماعيلية

أمر محمود هاشم، مدير نيابة قسم ثان وثالث الإسماعيلية، بحبس 4 فتيات، 15 يوماً على ذمة التحقيق، لحيازتهم منشورات وملصقات ضد الجيش والشرطة مكتوبًا عليها «مشروع شهيدة».وجهت النيابة العامة للفتيات، التي تتراوح أعمارهن ما بين 14 و15 عاما، تهم حيازة وتوزيع منشورات تؤثر على الأمن والسلم العام، ومنشورات ضد الفريق أول عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع، وقيادات الجيش والشرطة، مما يكدر الأمن والسلم العام.وأكد مصدر أمني أنه تم القبض على الفتيات وبحوزتهن منشورات ضد الجيش والشرطة، وأناشيد ضد رجال الشرطة والجيش وعلامات عليها إشارة رابعة، وإشارات سوداء مدون عليها «لا إله إلا الله محمد رسول الله»، وهواتف محمولة يقومون بتصوير الخدمات الموجودة أمام مبنى قسم ثان، وأوراق مدون عليها «مشروع شهيدة».وأشار المصدر إلى أن التحريات أكدت أن الفتيات المقبوض عليهن أبناء قيادات في حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين.إعلان - Ads إعلان - Ads
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