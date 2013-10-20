فوائد "الفازلين الطبى " للبشرة مع دخول فصل الشتاء

تتأذى الطبقة الخارجية للبشرة مع تغير الفصول وبالأخص فى فصل الشتاء، وبسبب جفاف الجسم يصاب الجلد بتشققات وعلامات ناتجة عن تغير الجو.

قال الدكتور أيمن محمد أخصائى الأمراض الجلدية " الفازلين الطبى بأنواعه المختلفة، والملائمة لكل أنواع البشرة تعمل على ترطيب الجسم بشكل طبيعى وإمداده بالزيوت والدهنيات التى يحتاجها، لكى يتخلص من مشكلات عدم الترطيب والجفاف فى فصل الشتاء ".

ويؤكد أخصائى الجلدية على أهمية الفازلين مع دخول فصل الشتاء، وقبل أن يصاب الجسم بالجفاف التام والبشرة بالتشقق الكامل، ويفضل استعماله بشكل مكثف فى هذه الأيام حتى لا تعانى البشرة طوال فصل الشتاء.

ويضيف أيمن، حاولى تدفئة الفازلين الطبى عن طريق وضع العلبة فى مياه دافئة وهى محكمة الغلق، وادهنى الأماكن التى تعانى فيها من التشققات والخشونة الظاهرة ولبس الملابس القطنية عليها. وضعى الفازلين على تشققات الكعبين والكوعين والركبتين وتشققات الوجه.

احرصى على حمل عبوة من الفازلين من أى نوع فى حقيبتك وأنتى فى العمل حتى يمكنك دهن اليدين بعد غسلها بالمياه الدافئة كل فترة، وهناك بعض الأنواع من الفازلين التى تحتوى على رائحة جيدة حتى يمكنك التعطر، أيضا بها فضلا عن ترطيبها للجلد.