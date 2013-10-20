أخبار عاجلة

ستاد مصر: لقاء مع إيهاب جلال بعد فوزه على الإسماعيلي بثلاثية -
إخلاء سبيل 11 متهمًا في أحداث "المهيدات" بكفالة 5 آلاف جنيه -
رئيس نادي القضاة: لم نتلق أي مبادرة من "النواب" لحل أزمة "رؤسات الهيئات" -
توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي الداخلية والشباب -
رئيس باراجواي يدعو إلى التهدئة بعد مقتل شاب وحرق مبنى البرلمان -
ضبط 5 ركاب حاولوا تهريب "صيدلية متنقلة" إلى الكويت بالمطار -
رئيس مجلس الوزراء يتوجه إلى البنك المركزي للقاء طارق عامر -
التعادل يحسم قمة «البريميرليج» بين أرسنال ومانشستر سيتي -
ريال مدريد يعزز صدارته لـ«الليجا» بثلاثية في شباك ألافيس -
أياكس يفوز على فينورد بثنائية ويقترب من صدارة الدوري الهولندي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

فوائد "الفازلين الطبى " للبشرة مع دخول فصل الشتاء

Google+ Print
فوائد "الفازلين الطبى " للبشرة مع دخول فصل الشتاء فوائد "الفازلين الطبى " للبشرة مع دخول فصل الشتاء

تتأذى الطبقة الخارجية للبشرة مع تغير الفصول وبالأخص فى فصل الشتاء، وبسبب جفاف الجسم يصاب الجلد بتشققات وعلامات ناتجة عن تغير الجو.

قال الدكتور أيمن محمد أخصائى الأمراض الجلدية " الفازلين الطبى بأنواعه المختلفة، والملائمة لكل أنواع البشرة تعمل على ترطيب الجسم بشكل طبيعى وإمداده بالزيوت والدهنيات التى يحتاجها، لكى يتخلص من مشكلات عدم الترطيب والجفاف فى فصل الشتاء ".

ويؤكد أخصائى الجلدية على أهمية الفازلين مع دخول فصل الشتاء، وقبل أن يصاب الجسم بالجفاف التام والبشرة بالتشقق الكامل، ويفضل استعماله بشكل مكثف فى هذه الأيام حتى لا تعانى البشرة طوال فصل الشتاء.

ويضيف أيمن، حاولى تدفئة الفازلين الطبى عن طريق وضع العلبة فى مياه دافئة وهى محكمة الغلق، وادهنى الأماكن التى تعانى فيها من التشققات والخشونة الظاهرة ولبس الملابس القطنية عليها. وضعى الفازلين على تشققات الكعبين والكوعين والركبتين وتشققات الوجه.

احرصى على حمل عبوة من الفازلين من أى نوع فى حقيبتك وأنتى فى العمل حتى يمكنك دهن اليدين بعد غسلها بالمياه الدافئة كل فترة، وهناك بعض الأنواع من الفازلين التى تحتوى على رائحة جيدة حتى يمكنك التعطر، أيضا بها فضلا عن ترطيبها للجلد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365