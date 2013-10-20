بويول: سعيد بالعودة.. حزين للتعادل

برشلونة (إسبانيا)، (إفي): أعرب مدافع برشلونة وقائده، كارليس بويول، عن أسفه لعدم المساهمة في فوز فريقه ليلة السبت أمام مضيفه أوساسونا، في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وقال بويول في تصريحات له عقب المباراة، التي شارك فيها للمرة الأولى بعد فترة طويلة من الابتعاد عن الملاعب للإصابة "أشعر بالسعادة لعودتي إلى الملاعب، لكني حزين بسبب النتيجة" على ملعب السادار في بامبلونا.

وبخصوص حالته أوضح "اشعر بالتحسن يوما بعد يوم. الفريق يمر بفترة جيدة للغاية وسنحاول تحقيق اهدافنا المعتادة".

وعن المباراة، أبرز "كنا نعلم بمدى صعوبتها، فهذا الملعب صعب ويجب استغلال أنصاف الفرص فيه، لقد سيطرنا على الكرة لكن كان ينقصنا الاجادة أمام المرمى. حاولنا اقتناص النقاط الثلاثة، لكننا لم نستطع".

وأضاف "سيطرنا على المباراة لكننا لم نكن حاسمين في الأمتار الأخيرة".

ويعد التعادل هو الأول لبرشلونة حامل لقب الليجا، وذلك بعد انطلاقة رائعة شهدت ثمانية انتصارات متتالية، ليواصل احتفاظه بالمركز الأول برصيد 25 نقطة وبفارق نقطة عن أتلتيكو مدريد الذي سقط في فخ الهزيمة الأولى أيضا أمام مضيفه اسبانيول، وثلاث نقاط عن غريمه التقليدي ريال مدريد الذي فاز على مالاجا بهدفين نظيفين.