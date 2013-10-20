انطلاق فعاليات "جيتكس للتقنية" فى دبى بمشاركة 57 شركة مصرية

تنطلق اليوم فعاليات الدورة الـ33 من "أسبوع جيتكس للتقنية"، بمشاركة نحو 80% من أبرز شركات تقنية المعلومات وأهمها فى العالم، وبحضور ما يزيد على 000. 130 زائر متخصص من 150 بلداً. وبمشاركة 57 شركة مصرية.

وصرح ماهر الشريف الوزير المفوض التجارى بالسفارة المصرية بأبوظبى، بأنه من المقرر مشاركة حوالى 17 شركة مصرية عارضة و40 شركة مصرية زائرة متخصصة فى مجال تقديم خدمات ومنتجات تكنولوجيا المعلومات، وذلك بمعرض GITEX Dubai2013 الذى يقام بمركز دبى التجارى العالمى (بجناح يبلغ مساحته 220 متر مربع- قاعة الشيخ سعيد) خلال الفترة من 20-24 أكتوبر الجارى، وذلك فى إطار حرص جمهورية مصر العربية على المشاركة فى فعاليات المعارض الدولية المتخصصة التى تقام بدولة الإمارات العربية المتحدة، نظرا لما تمثله هذه المعارض من فرصة للالتقاء بالشركات العالمية والإماراتية فضلا عن استثمار ما تمثله دولة الإمارات من منصة للأعمال ولإعادة التصدير للانطلاق منها إلى الأسواق الأخرى بالمنطقة.

وأضاف الوزير المفوض التجارى المصرى بأن الشركات المصرية العارضة والزائرة، ستقوم بعرض خبراتها المختلفة والتى من شأنها تلبية متطلبات هذا القطاع، وكذلك عرض أحدث الخدمات والتطبيقات الإلكترونية الجديدة فى مجال قطاع تقنية المعلومات ومنها نظم الاتصالات الرقمية والحلول التكنولوجية لقطاع الأعمال والقطاع الصحى وتطبيقات أجهزة المحمول، والتى تخدم التسويق الإلكترونى ومجال الـSoftware Applications ونظم أمن المعلومات والمحتوى الإلكترونى للمؤسسات ونظم الأرشفة.

وأوضح الشريف أن الصادرات المصرية من تكنولوجيا المعلومات لدولة الإمارات قد حققت خلال عام 2011 زيادة بلغت نسبتها نحو123%، مقارنة بذات الفترة من عام 2010 حيث بلغت قيمتها نحو 2,9مليون دولار مقابل 1,3مليون دولار عام 2010، مشيرا إلى أن هيئة تنمية تكنولوجيا المعلومات " ايتيدا " بجمهورية مصر العربية، قد حرصت فى اختيارها للشركات الزائرة على أن تكون شركات لم يسبق لها المشاركة فى فعاليات هذا المعرض من قبل بهدف إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الشركات المصرية لحضور هذا المعرض، والتعرف على سبل فتح مجالات تسويق جديدة لها.

وأضاف الوزير المفوض التجارى بالسفارة المصرية بأبوظبى أن مكتب التمثيل التجارى بسفارة جمهورية مصر العربية بأبوظبى يقوم بالتنسيق مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" بجمهورية مصر العربية من أجل الإعــداد والترتيب للمشــاركة المصرية من خلال الترويج لهذه المشاركة لدى جميع الغرف التجارية بدولة الإمارت، وأيضا لدى أهم الشركات الإماراتية العاملة فى هذا المجال ودعوتهم لزيارة الجناح المصرى لبحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين فى هذا المجال، فضلا عن موافاة الشركات المصرية المشاركة بدراسة تسويقية حول طبيعة السوق الإماراتى فى هذا المجال وإجراءات النفاذ إليه.