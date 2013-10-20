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هيفاء وهبي مصدرك الجديد لتصميم أظافرك!

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هيفاء وهبي مصدرك الجديد لتصميم أظافرك! هيفاء وهبي مصدرك الجديد لتصميم أظافرك!

تطّل علينا النجمة هيفاء وهبي كلّ يوم بصور جميلة وجذابة تبرز من خلالها جمالها، وتقيّدها بالموضة العالميّة، من خلال اعتماد المكياج المناسب وارتداء الأزياء العالميّة، ما ينعكس بالتالي على طريقة تصميم أظافرها.

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ولهذا، كان آخر تصميم للنجمة على Instagram خلال تصويرها حلقة "حديث البلد" على شاشة الـ MTV مع الزميلة منى أبو حمزة، حيث صممّت هيفاء أظافرها باللونين الأبيض والأسود، ووضعت شعار chanel على إصبعين.
الأمر نفسه ينطبق على كل مناسبة تظهر فيها النجمة، إذ تضع صورة أظافرها قبل أن نراها في الحفل؛ وفي كلّ مرة نرى جرأة وتميزاً واضحين في اختيارها لتصميم أظافرها.
على هذا الأساس، شاهدي صور أظافر هيفاء، واختاري لنفسك تصميماً يميزّك.

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