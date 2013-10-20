كم أنفق السلطان سليمان على هدايا عيد الأضحى؟

شوهد الممثل التركي خالد أرغنش الشهير بالسلطان سليمان قبل حلول عيد الأضحى المبارك بيوم واحد، في مركز كانيون مول التجاري في اسطنبول يشتري هدايا خاصة لزوجته الممثلة بيرغوزار كوريل وإبنه علي بمناسبة حلول عيد الأضحى، وأنفق 4000 ليرة تركية أي ما يوازي حوالي الـ1800 دولار أمريكي.

واختار السلطان وأسرته تمضية عطلة العيد في اسطنبول بحكم إنها قصيرة، ولا يستطيع وزوجته السفر لإلتزامهما بتصوير مسلسليهما "حريم السلطان4" و"قرضاي2".

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