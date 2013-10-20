الفخامة دون تكلّف في قصر Drew Barrymore

Drew Barrymore ممثلة أمريكيّة، شاركت في عدد من الأفلام التلفزيونية والسينمائية ونالت جوائز عدّة تكريماً لمسيرتها الحافلة بالنجاح.

"سيدتي نت" يجول في داخل منزلها الذي يقع في ولاية كاليفورنيا، علماً أنها عرضته للبيع مقابل 7.5 مليون دولار أمريكيّ، بعد أن اشترته في يونيو (حزيران) 2010 مقابل 5.705 مليون دولار أمريكيّ.

بُني هذا المنزل سنة 1937 وفقاً للطراز الانجليزي، ويمتدّ على مساحة 6,000 قدم مربّع، ويضمّ 6 غرف نوم و5 حمّامات، بالإضافة إلى الحديقة الخضراء التي تزنره والمزروعة بأشجار الأفوكادو والصّبار، كما أن قربه من الشاطئ يمنحه إطلالة بانورامية رائعة.

ولأن المالكة مولعة بالتصاميم التقليديّة، تعمّدت تصميم مساحتها وفقاً للطراز الكلاسيكي الذي يبسط خطوطه منذ المدخل، كما تسيطر خامة الخشب على أرجائه كافةً.

وتحلّ الألوان الدافئة على الصالون الذي يضمّ أريكة ومقعداً يغطيهما القماش الأبيض، وتتوسطهما طاولة منخفضة ذات سطح يكسوه القماش. ويتصدّر الغرفة موقدٌ تعلوه لوحة محاطة بإطار خشب أنيق.وقد زينت المالكة أرضية الغرفة الخشب بقطع سجاد مخطّطة بالأبيض والبني الداكن على شكل نقش الحمار الوحشي.

وترسم الألوان الرائقة ديكور غرفة المعيشة الفسيحة، التي تفترشها سجادة من الصوف الأبيض، تتكئ إليها أريكتان يُغطيهما القماش الملوّن بمزيج من الألوان المشرقة، وتتوسطهما طاولة خشب منخفضة تحمل منضدة توضع عليها حلويات الضيافة. وتتموضع على جانبي النافذة مكتبة ضخمة تضمّ عدداً من الكتب والتحف.وفي احدى الزوايا، خصّصت المالكة ركناً يتألف من كرسيين يغطيهما القماش الأحمر القاني وطاولة صغيرة تحمل مجسّم الكرة الأرضية، فضلاً عن آلة بيانو ضخمة.

وتخيّم البساطة على غرفة النوم الرئيسة، حيث يتموضع السرير المزدوج المُغطى بمفرش من القماش الأبيض، قبالة النافذة المطلّة على الحديقة. وفي إحدى زوايا الغرفة، خصّصت المالكة جلسة بالقرب من الموقد الذي يبعث الدفء في أرجائها، وتتألّف من مقعدين تتوسطهما طاولة خشب تجمع بعض "الاكسسوارات".وتتكئ خزانة خشب على أحد جدرانها، تتضمّن عدداً من الأدراج وتحمل زوجاً من "الأباجورات" والكتب، وتعلوها لوحة تبرز صورة الحمار الوحشي.

ويتزاوج الأبيض والأصفر في المطبخ الفسيح، الذي تتوسّطه طاولة ذات سطح من الرخام الملوّن بالأصفر، وتحوطها كراس خشب وتتدلى من سقفها وحدات إضاءة بسيطة.واللافت أن بلاط أرضية المطبخ يحمل أشكال مربعات من الأصفر والأبيض.

وللفخامة عنوان بارز في غرفة الطعام التي تستضيف 12 شخصاً وتتألف من طاولة خشب مستطيلة، تحوطها كراس وتنيرها ثريا مصنوعة من الكريستال لتضفي جمالية خاصة عليها. وتزيّن اللوحات جدران الغرفة المطلية بالأخضر.

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