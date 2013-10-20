ازدهار جراحات التجميل فى كوريا الجنوبية

تقول جونج جى هاى "22 عاما": "أرادتنى أمى أن أجريها حتى أبدو أجمل"، مشيرة إلى جراحة الجفن المزدوج التى خضعت لها عندما كانت فى الثامنة عشر من عمرها.

وتضيف: "كلما عجلت فى إجراء العملية كلما بدت طبيعية"، متحدثة عن العملية الجراحية لإعادة تشكيل الجلد المحيط بالعين لتبدو أوسع.

وتنتشر عمليات التجميل بين النساء اليافعات فى كوريا الجنوبية حيث تخضع الكثيرات لجراحات تغيير شكل الأنف، أو تعديل شكل العين فى ذكرى ميلادهن الثامن عشر. كما أن عدد الشباب الذين يخضعون لعمليات التجميل فى ازدياد.

> وفى حين تصنف الصين واليابان فى مرتبة أعلى من كوريا الجنوبية من حيث عدد الأفراد الذين يجرون عمليات تجميلية، فإن سول صنعت سمعة بكونها العاصمة الآسيوية لجراحات التجميل. وتقدر الجمعية الدولية لجراحات التجميل أن نحو عشرين بالمئة من النساء فى كوريا الجنوبية خضعن لنوع ما من جراحات التجميل.

> ويقول أستاذ الدراسات الاجتماعية الثقافية الألمانى دانيل شفيكينديك بجامعة سونكيونجوان فى سول، إن ما يحدث فى كوريا الجنوبية هو نظرية "أنا أيضا". ويضيف: "يخضع لها (جراحات التجميل) أيضا نجوم الرياضة، والغناء والسياسة، فبالتالى تريد أن تجريها أنت أيضا".

وقال فى بحث نشر أوائل العام الجارى، إن الوعى بالجسم فى كوريا الجنوبية ظاهرة اجتماعية حديثة " بلغت الآن درجة لم يسبق لها مثيل".

> وتابع أن كوريا الجنوبية تشهد "انتشارا فى عمليات التجميل"، وهى أقل تكلفة منها فى كثير من الدول الأخرى.

> تتصدر قارة آسيا قائمة عمليات التجميل فى مختلف أنحاء العالم، حيث خضع لها أكثر من 3ر4 مليون شخص فى المنطقة فى عام 2011. وبحسب الجمعية الدولية لجراحات التجميل فإن 5ر29 بالمئة من كل عمليات التجميل أجريت فى تلك القارة.

> وأدى الإقبال الهائل فى كوريا الجنوبية على عمليات التجميل إلى انخفاض تكلفة هذه الجراحات، ولكن رغم التقارير التى تفيد بعمل بعض الجراحين بدون ترخيص فان المعايير مازالت تعتبر مرتفعة.

ويقول لى سانج موك، رئيس الرابطة الكورية لجراحى التجميل، الذى يعمل فى هذا المجال منذ أكثر من عشرين عاما: "فى السوق الآسيوية، كوريا هى الأفضل عندما يتعلق الأمر بهذه التقنية(التجميل)".

وشهدت البلاد ارتفاعا فى عدد راغبى الخضوع لعمليات التجميل من الصين واليابان، وفقا لسانج موك. وبحسب معهد الصحة لتطوير صناعة الصحة فان 33936 أجنبيا خضعوا لجراحات تجميل فى كوريا الجنوبية فى عام 2011- أى أكثر من ضعف الإحصاءات فى العام السابق عليه.