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استشارى: مرض السكر يؤثر فى العظام لأنه يصيب الخلايا الغضروفية

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استشارى: مرض السكر يؤثر فى العظام لأنه يصيب الخلايا الغضروفية استشارى: مرض السكر يؤثر فى العظام لأنه يصيب الخلايا الغضروفية

يؤثر مرض السكر فى العظام تأثيرا مباشرا مستمرا، فهو يؤثر فى الخلايا الغضروفية الموجودة فى الغضاريف التى تغطى نهاية العظم، هذا ما يوضحه دكتور محمد على مطر استشارى علاج القدم السكرى.

قال مطر الإصابة بـ " قدم شاركوت " هو اعتلال فى وظيفة المفصل، وغالبا ما يشاهد عند مرضى السكر، وغالبا ما تترافق مع اعتلال الأعصاب بسبب نقص حس الاهتزاز فى الأطراف، مما ينجم عنه كسورا فى العظام حول المفصل، حيث يحدث تدمير تدريجى للهيكل الداخلى للقدم "العظام- المفاصل – الأربطة"
> لافتا إلى أهم مضاعفات "قدم شاركوت"، حيث يغيب الإحساس بالألم يستمر المريض بالمشى وتتحول القدم فى النهاية إلى كيس من العظام، فلا تستطيع حمل وزن الجسم وتتعرض لمضاعفات كثيرة أهمها قرح بطن القدم, تفشى العدوى الميكروبية، التشوه والتورم الكبير فى شكل القدم، والكسور المتكررة بعظيمات القدم، وهى حالة خطيرة جدا يمكن أن يؤدى إلى التشوه الشديد، والعجز بسبب خطورتها.

وأوضح مطر من المهم لمرضى السكر، والذين يعانون من الاعتلال العصبى، اتخاذ تدابير وقائية والحصول على الرعاية الفورية فى حالة ظهور علامات أو أعراض، لذلك التشخيص المبكر مهم ومفيد.

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مصر 365