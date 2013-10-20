أخبار عاجلة

ستاد مصر: لقاء مع إيهاب جلال بعد فوزه على الإسماعيلي بثلاثية -
إخلاء سبيل 11 متهمًا في أحداث "المهيدات" بكفالة 5 آلاف جنيه -
رئيس نادي القضاة: لم نتلق أي مبادرة من "النواب" لحل أزمة "رؤسات الهيئات" -
توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي الداخلية والشباب -
رئيس باراجواي يدعو إلى التهدئة بعد مقتل شاب وحرق مبنى البرلمان -
ضبط 5 ركاب حاولوا تهريب "صيدلية متنقلة" إلى الكويت بالمطار -
رئيس مجلس الوزراء يتوجه إلى البنك المركزي للقاء طارق عامر -
التعادل يحسم قمة «البريميرليج» بين أرسنال ومانشستر سيتي -
ريال مدريد يعزز صدارته لـ«الليجا» بثلاثية في شباك ألافيس -
أياكس يفوز على فينورد بثنائية ويقترب من صدارة الدوري الهولندي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. DMC

جنازة عسكرية لشهيد الشرطة بشمال سيناء.. والأهالى يطالبون بـ«القصاص»

Google+ Print
جنازة عسكرية لشهيد الشرطة بشمال سيناء.. والأهالى يطالبون بـ«القصاص» جنازة عسكرية لشهيد الشرطة بشمال سيناء.. والأهالى يطالبون بـ«القصاص»
والد إبراهيم لاشين: ابنى مات غدراً.. ودمه لن يضيع هدراً

كتب : محمود الحصري منذ 11 دقيقة

تحول شارع «محمد محمود» بمدينة تلا بالمنوفية، إلى حداد تام عقب وصول مجموعة من زملاء الشهيد الرقيب إبراهيم لاشين، الذى لقى مصرعه عقب إصابته بطلق نارى من مجموعة من الإرهابيين المجهولين المنتمين إلى عناصر تكفيرية بالعريش صباح أمس الأول.

احتشد الآلاف من أهالى مدينة تلا بمحافظة المنوفية، لاستقبال جثمان شهيد الشرطة «إبراهيم أحمد لاشين» من قوة الحماية المدنية بمديرية أمن شماء سيناء.

عقب وصول الجثمان، أقيمت جنازة عسكرية للشهيد بمسقط رأسه بحضور اللواء محمود الديب مساعد مدير أمن المنوفية، والعقيد عبدالسلام الشريف مدير العلاقات العامة والإعلام بالمديرية، ولفيف من قيادات الأمن.

ارتسمت علامات الحزن والأسى والبكاء على وجوه المشيعين الذين أكدوا أن الشهيد كان يتمتع بالسمعة الطيبة وحسن الخلق بين الجميع، مرددين هتافات «لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله».

قال والد الشهيد الحاج «أحمد لاشين» وهو فى حالة حزن شديد: إن إبراهيم هو الابن الثانى له على 5، ثلاثة منهم ذكور و2 من البنات، وإنه فوجئ بخبر وفاته، وظل يبكى حتى كاد يغمى عليه، مضيفاً أن «ابنى راح ضحية عمله، وهو شهيد لأنه مات غدراً من مجموعة لا تعرف معنى الإنسانية والرحمة».

وأضاف قائلاً: «ابنى مات غدراً على يد إرهابيين لا لدين لهم، ولا يعرفون معنى الإسلام».

فيما قال شقيقه الأكبر سامى: إن «أخى إبراهيم يبلغ من العمر 34 عاماً ومقيم بالعريش منذ أكثر من 12 عاماً، ويأتى إلى المنوفية فى الإجازات فقط، وكانت آخر مرة موجوداً فيها الشهر الماضى».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
روشتة الشيخ خالد الجندى لمواجهة التحرش: حجب المواقع الإباحية

روشتة الشيخ خالد الجندى لمواجهة التحرش: حجب المواقع الإباحية

لعلهم يفقهون - حلقة الأحد 2-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي حلقة عن "التحرش" مع أستاذ الطب النفسي

لعلهم يفقهون - حلقة الأحد 2-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي حلقة عن "التحرش" مع أستاذ الطب النفسي

الشيخ خالد الجندى: بعض المتسترين بالدين أكثر ناس بتشتم بألفاظ جنسية

الشيخ خالد الجندى: بعض المتسترين بالدين أكثر ناس بتشتم بألفاظ جنسية

الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع دينا عصمت- الأحد 2-4-2017

الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع دينا عصمت- الأحد 2-4-2017