أخبار عاجلة

ستاد مصر: لقاء مع إيهاب جلال بعد فوزه على الإسماعيلي بثلاثية -
إخلاء سبيل 11 متهمًا في أحداث "المهيدات" بكفالة 5 آلاف جنيه -
رئيس نادي القضاة: لم نتلق أي مبادرة من "النواب" لحل أزمة "رؤسات الهيئات" -
توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي الداخلية والشباب -
رئيس باراجواي يدعو إلى التهدئة بعد مقتل شاب وحرق مبنى البرلمان -
ضبط 5 ركاب حاولوا تهريب "صيدلية متنقلة" إلى الكويت بالمطار -
رئيس مجلس الوزراء يتوجه إلى البنك المركزي للقاء طارق عامر -
التعادل يحسم قمة «البريميرليج» بين أرسنال ومانشستر سيتي -
ريال مدريد يعزز صدارته لـ«الليجا» بثلاثية في شباك ألافيس -
أياكس يفوز على فينورد بثنائية ويقترب من صدارة الدوري الهولندي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

وزير الخارجية القطري: سعود الفيصل عندما يغضب يربك العالم

Google+ Print
وزير الخارجية القطري: سعود الفيصل عندما يغضب يربك العالم وزير الخارجية القطري: سعود الفيصل عندما يغضب يربك العالم
قال وزير الخارجية القطري، خالد العطية، إن نظيره السعودي سعود الفيصل «عندما يغضب يربك العالم»، في إشارة إلى قرار بالاعتذار عن عدم قبول العضوية غير الدائمة لمجلس الأمن، معربا عن تأييده للقرار السعودي.وقال «العطية» في حسابه على «تويتر»: «أخي سمو الأمير سعود الفيصل: عندما تغضب تربك العالم فشكرا لك فهذه هي المملكه العربية السعودية».وكان مصدر مسؤول بوزارة الخارجية القطرية، قال مساء السبت، إن بلاده «تتفق مع الأسباب التي دعت السعودية بالاعتذار عن عدم قبول العضوية غير الدائمة لمجلس الأمن»، ولا سيما «عجز المجلس فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والقضية السورية».وانتخبت السعودية، الخميس الماضي، عضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي، لأول مرة، لمدة عامين تبدأ في الأول من يناير عام 2014.لكن المملكة أعلنت، الجمعة، عن عدم قبول عضوية المجلس «حتى يتم إصلاحه وتمكينه فعلياً وعملياً من أداء واجباته وتحمل مسؤولياته في الحفاظ على الأمن والسلم العالميين»، وهو الاعتذار الذي وصفه دبلوماسيون بأنه «الأول من نوعه».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما

مصر والسعودية يتفقان على إجراء مشاورات سياسية بالقاهرة قريباً

مصر والسعودية يتفقان على إجراء مشاورات سياسية بالقاهرة قريباً