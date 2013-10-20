وزير الخارجية القطري: سعود الفيصل عندما يغضب يربك العالم

قال وزير الخارجية القطري، خالد العطية، إن نظيره السعودي سعود الفيصل «عندما يغضب يربك العالم»، في إشارة إلى قرار السعودية بالاعتذار عن عدم قبول العضوية غير الدائمة لمجلس الأمن، معربا عن تأييده للقرار السعودي.وقال «العطية» في حسابه على «تويتر»: «أخي سمو الأمير سعود الفيصل: عندما تغضب تربك العالم فشكرا لك فهذه هي المملكه العربية السعودية».وكان مصدر مسؤول بوزارة الخارجية القطرية، قال مساء السبت، إن بلاده «تتفق مع الأسباب التي دعت السعودية بالاعتذار عن عدم قبول العضوية غير الدائمة لمجلس الأمن»، ولا سيما «عجز المجلس فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والقضية السورية».وانتخبت السعودية، الخميس الماضي، عضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي، لأول مرة، لمدة عامين تبدأ في الأول من يناير عام 2014.لكن المملكة أعلنت، الجمعة، عن عدم قبول عضوية المجلس «حتى يتم إصلاحه وتمكينه فعلياً وعملياً من أداء واجباته وتحمل مسؤولياته في الحفاظ على الأمن والسلم العالميين»، وهو الاعتذار الذي وصفه دبلوماسيون بأنه «الأول من نوعه».إعلان - Ads إعلان - Ads