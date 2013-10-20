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وزيرة الصحة: مستشفيات الحكومة «شكل تانى» فى يناير

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وزيرة الصحة: مستشفيات الحكومة «شكل تانى» فى يناير وزيرة الصحة: مستشفيات الحكومة «شكل تانى» فى يناير
«الرباط»: طلبنا 1.5 مليار لاستمرار «العلاج على نفقة الدولة»

كتب : طارق عبدالعزيز منذ 47 دقيقة

كشفت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة مها الرباط عن موافقة على إمداد وزارة الصحة بمبالغ مالية لتنفيذ خطة تحسين الخدمة الصحية بالمستشفيات العامة، وتوفير خدمات الرعاية العاجلة والحرجة، والعناية المركزة والحضّانات. وقالت لـ«الوطن»: بحلول يناير المقبل سيشعر المواطن بالتغيير والفارق وأنها «شكل تانى»، خاصة فيما يتعلق بخدمات العناية المركزة فى المستشفيات الحكومية من ناحية جودتها وتوافرها، مشيرة إلى أنه يجرى حالياً تطبيق سياسة التدخل السريع لحل الأزمات لتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد وللكوادر بمستشفيات وزارة الصحة، لتحقيق أقصى استفادة من الموارد الموجودة. وأضافت أنها طلبت من الحكومة ملياراً ونصف المليار جنيه لدعم خدمات نظام العلاج على نفقة الدولة، لضمان استمراريته، إضافة إلى الميزانية المرصودة له والبالغة 2.6 مليار جنيه، تجنباً لحدوث فجوة فيما يتعلق بالخدمات التى يقدمها النظام للمواطنين، بسبب فوارق الأسعار بين ميزانية الخدمات المقدمة والتكلفة الفعلية لها. فى سياق آخر، أكدت وزيرة الصحة الاتفاق مع وزارة المالية على الحوافز المخصصة للأطباء فى الكادر، وكذلك على بدلات المناطق النائية للأطباء العاملين فى الصعيد، لافتة فى الوقت ذاته إلى أن مشروع التأمين الصحى الجديد من المرجح أن يتكلف نحو 90 مليار جنيه، وسيتم تطبيقه على مراحل. وأشارت الوزيرة إلى أنه يتم التشاور حالياً حول حزمة الخدمات التى سيقدمها التأمين الصحى للمواطنين من خلال اللجنة المكلفة بإعداد مشروع القانون، بعد ضم عدد من ممثلى منظمات المجتمع المدنى للجنة، مؤكدة التشاور حول طريقة تطبيق القانون على شرائح عمرية مختلفة أو مناطق مختلفة من البلاد.

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