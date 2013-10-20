«المخابرات» تبدأ عملية تحرير المصريين المخطوفين فى ليبيا

مسئول أمنى ليبى لـ«الوطن»: المصريون غير مختطفين

كتب : محررو «الوطن» منذ 19 دقيقة

شهدت قضية اختطاف سائقين مصريين فى ليبيا تبايناً فى المواقف والتصريحات خلال الساعات الأخيرة، حيث قال بشير عبدالقادر، المسئول بالغرفة الأمنية بأجدابيا فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «إنّه لا صحة للأنباء التى تشير إلى اختطاف مصريين من قِبل ليبيين، وإنما هناك بعض أهالى أشخاص ليبيين مقبوض عليهم فى الأراضى المصرية يعتصمون فى الطريق الصحراوى شرق أجدابيا على بعد 30 كيلومتراً، وهم الذين يمنعون المصريين من استكمال رحلتهم داخل الأراضى الليبية».

وأضاف «عبدالقادر» أن «المصريين غير مختطفين ويمكن لمن أراد منهم العودة إلى مصر أن يعود، لكن نتيجة اعتصام الأهالى لا يمكنهم استكمال رحلتهم إلى داخل ليبيا ويعامَلون معاملة حسنة». ولفت «عبدالقادر» إلى أنّه لا صحة للأخبار التى تناولتها إحدى الصحف المصرية نقلاً عن شخص يُدعى «أحمد الليبى» قالت إنّه المسئول عن خطف المصريين وسيقتلهم خلال عشرة أيام إذا لم تستجِب الحكومة المصرية لمطالبه.

من جانبها، قالت مصادر سيادية مسئولة إن أجهزة المخابرات المصرية تكثف اتصالاتها مع أجهزة المخابرات الليبية لسرعة الإفراج عن الـ15 مصرياً المختطفين على أيدى ميليشيات مسلحة بمنطقة إجدابيا غرب مدينة بنغازى فى ليبيا، فى الوقت الذى بدأت فيه تحركات عُمد ومشايخ مطروح للمساهمة فى حل الأزمة. وقالت المصادر إن التفاوض مع المسلحين يجرى من خلال السلطات الليبية والمخابرات المصرية التى توفر لها أكبر قدر من المعلومات عن الخاطفين، ومنها أنها مجموعة متورطة فى تهريب أسلحة وهجرة غير شرعية ويتمركزون فى إحدى المناطق الوعرة غرب بنغازى.