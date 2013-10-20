تشييع جثث 4 من ضحايا حادث غرق مركب بالدقهلية

فى مشهد جنائزى مهيب، شيع آلاف من أهالى قرية ميت خميس، التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، جثامين أربعة من ضحايا حادث غرق مركب أمس، أثناء انتقالهم من قرية ميت الكرما التابعة لمركز طلخا إلى قريتهم.

واكتست القرية بالسواد وسط حالة من الحزن على المفقودين، وانهمر أهالى القرية فى البكاء وسط ترديد هتافات "لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله".

يذكر أن عملية البحث عن الجثامين استغرقت ما يقرب من 18 ساعة متواصلة حتى تمكنت فرق الإنقاذ النهرى من العثور على جثة كل من "إسلام فاضل العدوى وإسلام عبد الحميد رمضان وأحمد منصور الطوخى والشحات عبد المعطى الطوخى"، وتم إلقاء القبض على صاحب المركب.