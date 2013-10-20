تقرير: حلم المونديال يطيح بـ"5" مدربين

اقتربت التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2014 بالبرازيل، فى مختلف القارات الست على الانتهاء، ومع فشل بعض المنتخبات فى تحقيق حلم المونديال، توالى سقوط الضحايا من المدربين، سواء بتقديم الاستقالة، أو التعرض للإقالة من جانب اتحادات الكرة، لتغيير الدماء وامتصاص غضب الجماهير.

ويرصد "اليوم السابع"، بعض من شملتهم قائمة الضحايا بعد الفشل فى تحقيق الهدف المنشود فى التصفيات المونديالية.

1- كلود لوروا

تقدم الفرنسى كلود لوروا، المدير الفنى لمنتخب الكونغو الديمقراطية باستقالته من منصبه، بعدما فشل فى قيادة المنتخب للصعود إلى الدور الفاصل، فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2014 بالبرازيل، ولعب منتخب الكونغو فى المجموعة التاسعة، بجانب منتخبات الكاميرون وليبيا وتوجو.

واكتفى منتخب الكونغو باحتلال المركز الثالث، فى جدول ترتيب المجموعة التاسعة، برصيد 6 نقاط، جمعها من فوز وحيد وثلاث تعادلات.

2- عبد الحفيظ أربيش

تقدم عبد الحفيظ أربيش، المدير الفنى للمنتخب الليبى، باستقالته من منصبه، عقب فشل "فرسان المتوسط"، فى الصعود إلى المرحلة النهائية، فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال 2014 بالبرازيل.

وخسر المنتخب الليبى مباراته الأخيرة بالتصفيات أمام الكاميرون، بهدف دون مقابل، ليكتفى باحتلال المركز الثانى فى جدول المجموعة التاسعة برصيد 9 نقاط، متخلفاً بفارق نقطة واحدة عن الكاميرون المتصدر.

3- فالدمار فورناليك

قرر الاتحاد البولندى لكرة القدم، إقالة فالدمار فورناليك، المدير الفنى للمنتخب البولندى من منصبه، بعد الهزيمة التى تلقاها المنتخب أمام إنجلترا، بهدفين دون مقابل، الثلاثاء الماضى، فى التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال 2014، بالإضافة إلى الفشل فى تحقيق حلم الصعود إلى المونديال، أو المحافظة على آماله بالصعود إلى الملحق الأوروبى.

يذكر أن المنتخب البولندى أنهى التصفيات فى المركز الرابع بالمجموعة الثامنة من التصفيات، حيث لم يحقق سوى ثلاثة انتصارات من إجمالى 10 مباريات خاضها بالتصفيات مقابل ثلاث هزائم وأربعة تعادلات.

4- ساندور إيجيرفارى

تقدم ساندور إيجيرفارى، المدير الفنى لمنتخب المجر، باستقالته من منصبه، فى وقت سابق هذا الشهر، بعدما تلقى منتخب المجر أسوأ هزيمة فى تاريخه أمام هولندا بنتيجة 8\1، فى التصفيات المونديالية، وفشل منتخب المجر فى تحقيق حلم الصعود إلى كأس العالم.

5- إيجور ستيماتش

وضع إيجور ستيماتش، المدير الفنى للمنتخب الكرواتى، حداً لمسيرته التدريبية مع منتخب بلاده، على الرغم من صعود الكروات إلى الملحق الأوروبى المؤهل للمونديال، بعدما تقدم باستقالته من تدريب المنتخب الكرواتى لاتحاد الكرة، وهو الأمر الذى قوبل بالموافقة من جانب الأخير.

جاءت استقالة إيجور ستيماتش، بعد النتائج السيئة التى تلقاها المنتخب الكرواتى، على مدار مشواره فى التصفيات، والفشل فى حصد البطاقة المؤهلة مباشرة لكأس العالم.

6- بوب برادلى

ويعد الأمريكى بوب برادلى، ضمن المرشحين بقوة للرحيل عن تدريب الفراعنة، بعد الهزيمة المذلة التى تلقاها المنتخب أمام غانا، بنتيجة 6\1، فى "ذهاب" الدور الفاصل، بالتصفيات الأفريقية المونديالية، وبالتالى تبخر حلم الصعود إلى المونديال لأول مرة منذ نسخة 1990 بإيطاليا، حيث يحتاج المصريون، لـ"معجزة"، فى مباراة الإياب المحدد لها 19 نوفمبر المقبل بالقاهرة، حيث يحتاج لتحقيق الفوز بخماسية نظيفة، لتحقيق الحلم، ويحسم مجلس إدارة اتحاد الكرة مصير برادلى فى اجتماعه المرتقب غدًا.