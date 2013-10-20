نادى "الغابة" يؤيد لائحة أبو زيد.. وخلاف حول الإطاحة بالمدير التنفيذى

قرر مجلس إدارة نادى الغابة, دعم لائحة الأندية الجديدة من قبل طاهر أبو زيد وزير الدولة لشئون الرياضة.

وقال أحمد الحضرى، عضو مجلس إدارة النادى, إن اللائحة الجديدة تسير فى الاتجاه الصحيح، وتمنع احتكار المناصب والتلاعب فى قرارات الجمعية العمومية والمجاملات، فضلا عن احتوائها على تشكيل جديد لمجالس الإدارات، تشمل 3 مقاعد للشباب، الأمر الذى سيعمل على تأهيل كوادر بشرية تستطيع النهوض بالأندية الرياضية.

وطالب عضو مجلس إدارة النادى، بضرورة دعم وزير الرياضة للأندية الرياضية، والمساهمة فى مساعدة الأندية الصغيرة فى الإنشاءات والألعاب الرياضية المختلفة.

وأضاف الحضرى، أن المؤسسات الرياضية والأندية لم تستطع النهوض إلا بالمشاركة فى اتخاذ القرار والعمل بشكل مؤسسى جماعى وليس فردى، كما يحدث فى أغلب الأندية.

وعلق الحضرى أن الاختلاف الموجود فى مجلس إدارة النادى يرجع إلى تعنت رئيس مجلس الإدارة فى بعض القرارات، والتى تؤخذ بشكل فردى، كما أن اللوائح والقوانين واضحة بهذا الشأن، والتى تسير فى اتجاه المشاركة فى اتخاذ القرار.

وأشار إلى أن الشباب هم العمود الفقرى للنهوض بالأندية الرياضية، وبالتالى فإن استبعادهم من اتخاذ القرارات أو المشاركة فيه سيؤدى إلى انخفاض المستوى وليس الارتقاء بالرياضة بشكل عام.

من جانبه نشب خلاف حاد بين الأعضاء تحت السن بمجلس إدارة نادى الغابة الرياضى بمصر الجديدة أحمد الحضرى وعلى عبد الفتاح، واللواء محمد يسرى الحفناوى، رئيس مجلس إدارة النادى، بسبب مساعيه للإطاحة بالمدير التنفيذى للنادى سعد الشيخ، فضلا عن بعض السياسات الرياضية الخاطئة.

وتعليقا على الإطاحة بالمدير التنفيذى، قال أحمد الحضرى عضو مجلس الإدارة، إن التحقيقات لا تزال مستمرة فى هذا الشأن، مؤكدًا على احترام القانون والحيادية الكاملة.

>