اليوم.. افتتاح مؤتمر "العدالة الانتقالية" بحضور محمد فائق و"البرعى"

يفتتح محمد فائق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، "المؤتمر الدولى حول العدالة الانتقالية المساءلة والمصالحة"، بالتعاون مع الوكالة الأسبانية للتنمية، والذى تستضيفه القاهرة على مدار يومى الأحد والاثنين 20-21 أكتوبر 2013.

ومن المقرر أن يشارك فى الافتتاح المستشار الدكتور محمد أمين المهدى وزير العدالة الانتقالية والمصالحة، والدكتور أحمد البرعى وزير التضامن والتأمينات الاجتماعية، ومحمد أوجار وزير حقوق الإنسان السابق بالمملكة المغربية، وعبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، ومنى الرشماوى من المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ومقرر المؤتمر محسن عوض الاستشارى والخبير بمجال حقوق الإنسان.

وتدور فعاليات المؤتمر على مدار يومين من خلال عدة جلسات، وتتناول الجلسة الأولى عرضا عاما للدراسة التى أجرتها وحدة البحث والتطوير التشريعى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، ويديرها علاء شلبى أمين عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان ويتم عرض ورقة المفاهيم وكذلك عرض ملخص الدراسة، بالإضافة لتقارير بعثات تقصى الحقائق.

وتناقش الجلسة الثانية عرض لتجارب الدول المشاركة فى العدالة الانتقالية، ويديرها ناصر أمين عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، وميشيل كارييه المسئول عن التعاون القانونى والقضائى بالمنظمة الفرانكوفونيه، ويعرض تجربه المملكة المغربية حبيب بلكوش عضو المجلس الوطنى بحقوق الإنسان بالمغرب، والتجربة التونسية يعرضها عبد الباسط بن حسن رئيس المعهد العربى لحقوق الإنسان بتونس، فيما سيناقش ميريوس روسومو الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان ببروندى تجربة دولة بروندى.

ويختتم اليوم الأول للمؤتمر بجلسة خاصة بمقترحات المؤسسات والهيئات الحقوقية، ويرؤسها احمد راغب محامى وعضو الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان، والدكتور سعد الدين إبراهيم رئيس مركز ابن خلدون لدراسات، ويشارك فى الجلسة ناصر أمين رئيس المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة، والحقوقى ماجد سرور رئيس مؤسسة عالم واحد للتنمية.

ويبدأ اليوم الثانى للمؤتمر بالجلسة الأولى التى تتناول رؤية مؤسسة الرئاسة والحكومة فى العدالة الانتقالية فى المرحلة القادمة، وسوف يرأس الجلسة عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، ويشارك فى الجلسة أيمن الصياد رئيس تحرير وجهات نظر وعضو اللجنه الإستشاريه للعدالة الانتقالية، ونضال جوردى من مفوضية السامية لحقوق الإنسان.

وتعرض الجلسة الثانية تجارب الدول المشاركة فى العدالة الانتقالية، برئاسة الدكتور إيهاب الخراط رئيس لجنة حقوق الإنسان السابق بمجلس الشورى، ويعرض تجربة دوله اندونيسيا وعرض تجربه دولة البرتغال "بيدرو كارلوس باسيلار دو فاسكونسيلوس" دكتور بكلية الحقوق جامعة كويمبرا

ويتلقى نجاد البرعى عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، خلال الجلسة الثالثة مقترحات المجتمع المدنى المصرى الخاصة بالعدالة الانتقالية، ويشارك فى الجلسة محمد عبد العزيز عضو المجلس، وفلافيا موانجوفيا مدير المشروعات بالشبكة الأفريقية دور الشبكة الأفريقية للمؤسسات الوطنية فى دعم وتعزيز حقوق الإنسان.

وذكر رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان فى تصريحات صحفية، أن توصيات المؤتمر سوف يتم إرسالها إلى كافة الجهات المعنية للاستفادة منها فى تحقيق المسار الديمقراطى ونشر وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان.

وأضاف أنه سوف يشارك فى المؤتمر عدد من رموز العمل الحقوقى والسياسى والقضائى، بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع المدنى والخبراء والأكاديميين والأجهزة التنفيذية المعنية والمؤسسات الإعلامية.

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