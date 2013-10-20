كارثة .. بالصور : زرع موقع اليوم السابع ملفات تجسس على أجهزة القراء

وكالة اخبار ليل ونهار – حذر اعضاء من فريق أنونيموس (Anonymous) الشهير، من تصفح موقع جريدة اليوم السابع على الانترنت، واكدوا انهم قد اكتشفوا وجود ملفات تجسس واكواد خبيثة تم زرعها بين صفحات الموقع، خاصة في صفحات الاخبار الاكثر قراءة والاكثر تعليقا، لضمان وصول ملفات التجسس الى اكبر قطاع من المستخدمين.

واشار احد اعضاء فريق أنونيموس لوكالة اخبار ليل ونهار، ان ملفات التجسس المزروعة داخل صفحات اليوم السابع يصعب اكتشافها باغلب برامج التجسس الشائعة، وانه قام باكتشافها بالمصادفة اثناء تصفح احدى صفحات موقع اليوم السابع باستخدام برنامج الحماية الروسي كاسبرسكي (Kaspersky)، حيث تقوم ملفات التجسس بالدخول الى جهاز المستخدم والاستيلاء على ملف الكاش والكوكيز الخاصة بالمواقع التى يزورها المستخدم على جهازه، وخاصة مايتعلق بالشبكات الاجتماعية وفي مقدمتها الفيس بوك.

واضاف العضو ان حماية وامان جهاز الكمبيوتر هو مسؤولية صاحبه في المقام الاول، وانه يجب على كل مستخدم ان يعلم المباديء الاولية لحماية جهازه الشخصي، منعا لوقوعه واسرته تحت رحمة المخترقين.

يذكر انه تم سابقا نشر وثيقة مسربة كشفت عن تورط رئيس تحرير اليوم السابع خالد صلاح في العمل مع جهاز امن الدولة تحت الاسم الحركي ابو لمونة.

صور خاصة تم التقاطها ببرنامج الحماية الروسي كاسبرسكي (Kaspersky) باكثر من اصدار مختلف، وجميعها اكتشفت ملفات التجسس على اكثر من رابط على موقع اليوم السابع:

شبكةعيونالإخبارية

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