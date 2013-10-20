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عاجل-التنظيم الدولي للإخوان وراء إختطاف المصريين بـ ليبيا

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عاجل-التنظيم الدولي للإخوان وراء إختطاف المصريين بـ ليبيا عاجل-التنظيم الدولي للإخوان وراء إختطاف المصريين بـ ليبيا

أكد أحمد صابر، أحد المصريين المُختَطَفين فى ليبيا، أن الخاطفين ينتمون إلى تنظيم الإخوان المسلمين الذى يهدف إلى إفساد العلاقات بين وليبيا، مؤكّداً أن أحد الليبيين هو من أخبره بذلك.

وأضاف صابر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى وائل الإبراشى ببرنامج العاشرة مساءً، أن المليشيات المسلحة الليبية تعاملهم بشكل سيئ وتقتل من يحاول الفرار منهم، لافتاً إلى أن هناك أكثر من 170 سيارة بسائقيهم متواجدين الآن بمنطقة جبلية بمدينة أجدابيا.

وتابع صابر أن الطعام الذى معهم أوشك على الانتهاء ولن يكفيهم إلا ليوم واحد ولا يعلمون ماذا يفعلون خاصة فى ظل قتل أى أحد يحاول ترك سيارته، وبالإضافة إلى عدم حوزتهم على أى أموال، مؤكّدًا أن الخاطفين قتلوا بعض من السائقين الذين حاولوا الفرار منهم.

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