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مفاجأة خطيرة .. بالفيديو : صفوت حجازي: لم يُقتل أحد أثناء السجود .. وبديع كاذب ولا يوجد له إبن مات

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مفاجأة خطيرة .. بالفيديو : صفوت حجازي: لم يُقتل أحد أثناء السجود .. وبديع كاذب ولا يوجد له إبن مات مفاجأة خطيرة .. بالفيديو : صفوت حجازي: لم يُقتل أحد أثناء السجود .. وبديع كاذب ولا يوجد له إبن مات

قال صفوت حجازي، القيادي بجماعة الإخوان، في نص التحقيقات التي تجرى معه، إن محمد بديع، المرشد السابق لجماعة الإخوان المسلمين، "كاذب ولا يوجد له ابن مات ولم يقتل أحد أثناء السجود في أحداث الحرس الجمهوري، ولم يحدث إقتحام للمسجد، كما نقول".

وأضاف مذيع قناة “التحرير” الفضائية، نقلا عن نص التحقيقات مع حجازي، "هذا كله من صنع الجهاز الإعلامي لجماعة الإخوان المسلمين، ولا أساس له من الصحة على أرض الواقع".

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