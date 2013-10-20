"الصحفيين الأحرار" بالإسماعيلية تدين حادث تفجير المخابرات الحربية

أدانت حركة الصحفيين الأحرار بالإسماعيلية، واقعة انفجار السيارة المفخخة بمحيط مبنى المخابرات الحربية ظهر أمس والذى أدى لخسائر بالأبنية المجاورة، وإصابة ستة مواطنين.

وطالب "هشام إسماعيل" منسق الحركة بالإسماعيلية، الأجهزة الأمنية بسرعة الكشف عن ملابسات الحادث، وضبط الجناة وتقديمهم للمحاكمة، مع تشديد إجراءات التأمين بمداخل ومخارج المحافظة، والتصدى بكل قوة للعمليات الإرهابية التى تُثير الرعب بين المواطنين.

وناشدت الحركة المواطنين بمعاونة الأجهزة الأمنية، والإبلاغ الفورى عن أى مشتبه بهم، أو أى تحركات تُثير الريبة والشك، حفاظاً على استقرار البلاد وأمنها.