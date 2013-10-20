«الصحة العالمية»: نجاح غير مسبوق لموسم الحج بفضل أداء السلطات السعودية

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن المملكة نجحت في منع انتشار الأوبئة والفيروسات خاصة كورونا وسط أكثر من 5ر1 مليون حاج خلال موسم الحج، وقالت: إن الموسم حقق "نسبة غير مسبوقة من النجاح الصحي". وأوضح الدكتور علاء الدين العلوان مدير إقليم شرق المتوسط بالمنظمة في إيجاز صحافي "شاركت منظمة الصحة العالمية في مراقبة الحالة الصحية للحجاج من خلال بعض المراقبين والملاحظين ولم يتم رصد أي حالات وبائية أو حالات لفيروس كورونا بين الحجاج حتى الآن، حيث لم ترصد وحداتنا أي حالات لفيروس كورونا أو أمراضاً خطيرة تهدد سلامة الحجاج حيث وفرت السلطات السعودية الخدمات الصحية وبشكل كافٍ في كل مواقع المناسك واستحدثت عدة نقاط صحية ومراكز طبية في منطقة المشاعر المقدسة."