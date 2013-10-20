نقدر لسموكم والمشاركين في أعمال حج هذا العام وأبنائنا رجال الأمن البواسل المشاعر الطيبة

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا ولأعضاء اللجنة وكافة منسوبي الأجهزة الحكومية المدنية والعسكرية والأهلية المشاركة في أعمال الحج ورجال الأمن البواسل على ما تحقق من نجاح لموسم حج هذا العام 1434ه.

المملكة حباها الله بإمكانات كبيرة سخرت لخدمة ضيوف الرحمن

جاء ذلك في برقية جوابية وجهها الملك المفدى - أيده الله - لسمو وزير الداخلية فيما يلي نصها: صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،، تلقينا برقية سموكم رقم 75763 وتاريخ 13/12/1434ه، المتضمنة التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وبما تحقق ولله الحمد من نجاح لموسم حج هذا العام 1434ه مقروناً بمستوى متميز من الأداء والدقة والإتقان في كافة ما بذل من جهود من قبل مختلف الأجهزة المشاركة في شرف خدمة ضيوف الرحمن. وإننا إذ نقدر لسموكم ولأعضاء لجنة الحج العليا وكافة منسوبي الأجهزة الحكومية المدنية والعسكرية والأهلية المشاركة في أعمال حج هذا العام وأبنائنا رجال الأمن البواسل على ما عبر عنه الجميع من مشاعر طيبة ودعوات صادقة، لنشكر المولى العلي القدير على ما تحقق من نجاح، حيث مكّن الله عز وجل بلادنا من أداء واجبها نحو ضيوف الرحمن فسخرت الإمكانات الكبيرة التي حباها الله بها لخدمتهم، فكان أن أدى الحجاج نسكهم بكل يسر وسهولة وأمن، نتيجة للتخطيط والتنفيذ الدقيق منذ دخولهم لهذه البلاد المباركة وحتى استكمالهم هم والمقيمون والمواطنون لكافة مناسك حجهم، وتتويجاً لشرف خدمة الحجيج الذي منّ الله به على هذه البلاد.. سائلين المولى جل وعلا العون والتوفيق للجميع وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود