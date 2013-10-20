نقابة المعلمين بطنطا تكرم 200 طالب وطالبة من أبناء المعلمين

نظمت اللجنة الفرعية لنقابة المعلمين بمركز طنطا، احتفالا لتكريم الطلاب المتفوقين فى الشهادات العامة والأزهرية والفنية من أبناء المعلمين، فى حضور عدد من القيادات بالمركز على رأسهم المهندس محمود الكنيسى رئيس اللجنة الفرعية لنقابة المعلمين بمركز طنطا، وتيسير عبد ربه رئيس اللجنة الفرعية لنقابة المعلمين بأول طنطا، وحامد الطباخ رئيس اللجنة الفرعية لنقابة المعلمين لثان طنطا، وإسماعيل الجعار، والجوهرى زين الدين، وأشرف هلال، ومحمود غازى، وإسماعيل عبد الحليم أعضاء النقابة بمركز طنطا، وأولياء أمور المتفوقين ومئات الأهالى من مركز طنطا.

حيث بدأ الحفل بالسلام الجمهورى وتلاوة آيات الذكر الحكيم، ثم رحب إسماعيل الجعار عضو مجلس النقابة بالحضور، وأكد على فضل العلم والعلماء وأثار الأخلاق الحميدة لطلاب العلم، وأشار إلى دور المعلم، وأوضح أن جميع الأديان السماوية تحث على التعليم وعلى العمل بجد وإخلاص.

بينما أكد االمهندس محمود الكنيسى فى كلمته أن الفترة القادمة نحتاج فيها إلى المتفوقين من أبنائنا الطلاب، لكى ننهض ببلدنا الحبيبة مصر، كما أوضح رئيس اللجنة الفرعية إلى الدور الذى تقوم به النقابة فى الارتقاء بالعملية التعليمة سواء الطالب أو المعلم أو العملية التعليمية، حيث تم تكريم 200طالب وطالبة هذا العام.

وأكد الجوهرى زين الدين عضو مجلس النقابة، أن هذا الاحتفال يأتى فى إطار تكريم العلم والعلماء والطلاب، اهتماما من النقابة بالعملية التعليمية ودفعا لها إلى الأمام.

وأضاف أننا حريصين على إقامة هذا الاحتفال سنويا من أجل النهضة بالعملية التعليمية.

وتم توزع الشهادات والدروع والأوشحة والهدايا على الطلبة المتفوقين.