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اضطراب نشاط النيورونات العصبية يؤدى للإصابة بمرض الفصام

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اضطراب نشاط النيورونات العصبية يؤدى للإصابة بمرض الفصام اضطراب نشاط النيورونات العصبية يؤدى للإصابة بمرض الفصام

كشف فريق من علماء الأعصاب الأمريكيين، أن النشاط العصبى الشاذ فى المخ قد يؤدى ببعض الأشخاص للإصابة بمرض الفصام ليعانوا من عدم انتظام عملية التفكير، وذلك وفقا لدراسة نشرت فى دورية الخلية العصبية الأمريكية.

وكان الباحثون "بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا" بقيادة "سوسومو تونيجاوا" قد أجروا أبحاثهم على مجموعة من فئران التجارب حيث وجدوا أن الفئران التى تفتقر لبروتين"الكالسينيورين" شهدوا تذبذبا كبيرا فى موجات خلايا المخ بين فئران التجارب.

وأكدت الأبحاث افتقار الفئران التى خضعت للتجارب لهذا البروتين، وبالإضافة إلى وجود عدد من الجينات التى تعمل على زيادة فرص الإصابة بالفصام.

كما وجد الباحثون أن هذه الفئران قد أظهرت العديد من أعراض مرض الفصام خاصة المنتشرة بين البشر بما فى ذلك الذاكرة قصيرة الأجل، وضعف وعجز الانتباه والسلوك الاجتماعى غير الطبيعى.

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مصر 365