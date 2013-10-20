مؤسسة الحياة تنظم "كرنفال" لذوى الاحتياجات الخاصة بالسويس

نظمت مؤسسة الحياة لتنمية المجتمع بالسويس عن طريق أسرة الأنبا أبرام بالمؤسسة "كرنفال" لذوى الاحتياجات الخاصة تحت عنوان "يلا بينا" بداخل مقر المؤسسة بالسويس.

شمل الكرنفال ثلاث غرف للمستويات "شديد الإعاقة– متوسط الإعاقة– بسيط الإعاقة" وغرفة للإعاقات الجسدية، كما تضمن البرنامج ألعاب مائية وملاهٍ هوائية وغرفة للسينما وغرفة للمسرح وتم عرض مسرحية.

فى نهاية الكرنفال والذى يعد الأول بالسويس تم التقاط صور تذكارية وتوزيع الهدايا للفائزين فى المسابقات المختلفة، كان الكرنفال تحت إشراف الأستاذ فوزى فخرى رئيس مجلس إدارة مؤسسة الحياة ومجموعة خدام متطوعين لأسرة الأنبا أبرام.