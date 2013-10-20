بنغازى الليبية تترقب انطلاق ملتقى للحوار الوطنى اليوم الأحد

ينطلق فى مدينة بنغازى الليبية، اليوم الأحد، ملتقى للحوار الوطنى خاص بالمدينة، فى مبادرة هى الأولى من نوعها تحت شعار "من أجلك بنغازى نتحاور.. ومن أجلك نتصالح".

يأتى الملتقى برعاية وزارة الثقافة الليبية وبعض منظمات المجتمع المدنى.

وقال رئيس اللجنة التحضيرية للملتقى، مرعى إحميدة، إن "الملتقى يضم معظم مكونات المجتمع فى مدينة بنغازى، من مؤسسات مجتمع مدنى، وأحزاب سياسية من بينها حزب العدالة والبناء (المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين) وتحالف القوى الوطنية أكبر الأحزاب السياسية فى البلاد، ومؤسسات دولة، وممثلين عن القبائل وأهالى مدينة بنغازى".

وأضاف أن المشاركين "يجتمعون فى موعد واحد، فى ملتقى من أجل التأكيد على مبدأ الحوار، والرغبة فى المشاركة فيه بفعالية وتعزيز الترابط والتلاحم بين جميع المكونات من أجل أمن واستقرار وازدهار مدينة بنغازى".

وحول المحاور التى من المنتظر أن يبحثها الملتقى، أوضح "إحميدة" أنه "بعد عقد العديد من الجلسات التحضيرية تأكد لمجموعة المبادرة أن الحوار الشامل والمتكامل فى مدينة بنغازى صعب جداً فى الوقت الحالى، ولكنه غير مستحيل، فقامت المجموعة بتغيير خطتها من حوار كامل إلى حوار وتعاون من أجل الأولويات المتفق عليها، ومن أهم تلك الأولويات أمن واستقرار مدينة بنغازى".

ولفت إلى أن "المجموعة توصلت إلى عدد من الثوابت التى تجمع الليبيين عامة، وأهالى مدينة بنغازى خاصة، ما تجعلها مرجعية وقاعدة تنطلق منها جميع المكونات كقاعدة متفق عليها، وحجر أساس لعملية حوار حقيقية فى المدينة".

وتشهد مدينة بنغازى اغتيالات لشخصيات شرطية وعسكرية، خاصة مع انتشار أنواع مختلفة من الأسلحة فى أيدى الجماعات المسلحة عقب سقوط نظام الرئيس الراحل معمر القذافى.