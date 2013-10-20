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الجامعة العربية تؤيد موقف السعودية بالاعتذار عن عضوية مجلس الأمن

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الجامعة العربية تؤيد موقف السعودية بالاعتذار عن عضوية مجلس الأمن الجامعة العربية تؤيد موقف السعودية بالاعتذار عن عضوية مجلس الأمن
أعلن نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، السبت، تأييده للموقف الذي اتخذته المملكة العربية بالاعتذار عن ترشيحها للعضوية غير الدائمة بمجلس الأمن.وأعرب الأمين العام للجامعة العربية، في بيان صحفي، السبت، عن أمله في أن يدفع القرار السعودي الجهود التي تبذل منذ سنوات لتطوير وإصلاح مجلس الأمن.  وشدد «العربي» على أهمية ما جاء في بيان المملكة بشأن عجز مجلس الأمن عن حل عدد من القضايا الحيوية مثل القضية الفلسطينية أو وضع حد للمأساة الإنسانية في سوريا أو جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل.

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