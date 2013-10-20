قائد عملية احتجاز السائقين في ليبيا: سنفرج عن المحتجزين المصريين خلال يومين

ذكرت وكالة أنباء "التضامن" الليبية أن قائد عملية احتجاز السائقين المصريين بليبيا قال في مداخلة هاتفية على إحدى الفضائيات المصرية، إنه سيفرج عن السائقين المصريين المحتجزين خلال 48 ساعة على أقصى تقدير، وسيتم توفير كافة حاجاتهم، وتوصيلهم إلى الأراضي المصرية، على حد قوله.

وقال إن "عملية احتجاز السائقين المصريين لا تحمل أي بعد سياسي ومستعدون للإفراج عن السائقين المصريين ، بشرط أن تتدخل الحكومة المصرية من أجل إطلاق سراح المعتقلين الليبيين بالسجون المصرية حسب قوله.

وأكد قائد عملية خطف السائقين المصريين في ليبيا أن عملية احتجاز السائقين المصريين، جاءت كرد فعل لحبس بعض المواطنين الليبيين، أثناء قيامهم بالصيد في صحراء #مصر الغربية، على حد تعبيره، وقال إن السائقين المصريين لا يعاملون كمختطفين ويتلقون أفضل معاملة".

وأشار إلى مناشدته الحكومة الليبية من أجل التدخل لإطلاق سراح المواطنين الليبيين المعتقلين في #مصر، ولكن الحكومة أهملت هؤلاء المواطنين، واهتمت بحل النزاعات السياسية الداخلية، ما دفعهم للاعتصام واحتجاز السائقين المصريين، من أجل إطلاق سراح المعتقلين الليبيين.

شبكةعيونالإخبارية

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