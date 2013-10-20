الخرطوم تعلن وقف العدائيات من طرف واحد بولايتى كردفان والنيل الأزرق

أعلنت الحكومة السودانية، وقف العدائيات من طرف واحد فى ولايتى جنوب كردفان والنيل الأزرق، لمدة أسبوعين فى شهر نوفمبر المقبل، وذلك للسماح بتنفيذ حملات التطعيم ضد شلل الأطفال ونقص فيتامين" أ " بجميع المناطق، بما فيها الواقعة تحت سيطرة المتمردين.

وأوضحت السلطات السودانية- وفقا لشبكة الشروق السودانية مساء أمس السبت- أن وقف العدائيات سيبدأ فى الأول من نوفمبر المقبل ويستمر حتى الرابع عشر منه.

> وأعرب منسق الشئون الإنسانية المقيم، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى بالسودان على الزعترى، عن أمله بأن تقوم الحركة الشعبية لتحرير السودان هى الأخرى، بإعلان وقف العدائيات من طرفها وإعطائهم الضوء الأخضر ليشرعوا فى حملات تطعيم الأطفال تحت سن الخامسة ضد شلل الأطفال ونقص فيتامين " أ ".

ومن جانبها، قللت الحركة الشعبية من إعلان الحكومة الرامى إلى وقف العدائيات من طرف واحد، وجددت موقفها المطالب بأن يكون هناك اتفاق رسمى ومحادثات مباشرة مع الحكومة بشأن وقف العدائيات من الطرفين، وأن تتم تلك المحادثات تحت مظلة الاتحاد الإفريقى.

وكان مفوض العون الإنسانى فى السودان الدكتور سليمان عبد الرحمن سليمان، قد أعلن فى بداية الشهر الجارى توصلهم إلى اتفاق مع أعضاء المبادرة الثلاثية (الاتحاد الإفريقى- الأمم المتحدة- جامعة الدول العربية)، على القيام بتنفيذ حملات التطعيم فى ولايتى "جنوب كردفان والنيل الأزرق" فى الخامس من نوفمبر المقبل، بما فى ذلك مناطق سيطرة الحركة الشعبية.