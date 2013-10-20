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الدول العربية فى الأمم المتحدة تدعو السعودية لقبول عضوية مجلس الأمن

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الدول العربية فى الأمم المتحدة تدعو السعودية لقبول عضوية مجلس الأمن الدول العربية فى الأمم المتحدة تدعو السعودية لقبول عضوية مجلس الأمن

دعت الدول العربية فى الأمم المتحدة أمس السبت إلى تغيير رأيها والقبول بمقعدها فى مجلس الأمن الدولى، اعتبارا من الأول من يناير المقبل.

وذكرت قناة (العربية) أن سفراء الدول العربية فى المنظمة الدولية، وجهوا ذلك النداء فى بيان فى ختام اجتماع عقد بعد إعلان الرياض رفضها عضوية مجلس الأمن، بسبب خلافات حول كيفية التعامل مع النزاع السورى.

وأكدت المجموعة العربية فى بيانها أنها تتفهم وتحترم الموقف السعودى، إلا أنها تتمنى على السعودية أن تحافظ على هذه العضوية لأنها "خير من يمثل الأمتين العربية والإسلامية فى هذه المرحلة الدقيقة.. وأن تواصل دورها الشجاع فى الدفاع عن القضايا العربية".

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