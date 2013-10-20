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حامد بن زايد وسلطان بن حمدان ونهيان بن مبارك يحضرون أفراح بن نصرة وبن حم العامري

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حامد بن زايد وسلطان بن حمدان ونهيان بن مبارك يحضرون أفراح بن نصرة وبن حم العامري حامد بن زايد وسلطان بن حمدان ونهيان بن مبارك يحضرون أفراح بن نصرة وبن حم العامري

حضر سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، ومعالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، بعد عصر أمس، الحفل الذي أقامه صالح محمد بن نصرة العامري بمناسبة زفاف شقيقه مبارك إلى كريمة الشيخ مبارك سالم بن حم العامري.

كما حضر الحفل ـ الذي أقيم في قاعة الاحتفالات بأرض المعارض بالعين ـ الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، وعدد من الشيوخ، وكبار المسؤولين والشخصيات، وحشد من المدعوين.

وقدمت فرقة بن نعمان الحربية عروضها التراثية بهذه المناسبة.

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